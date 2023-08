O Sistema das Nações Unidas apresenta diversas oportunidades de trabalho na semana de 28 de agosto de 2023. Confira as vagas para postos em Angola, Brasil, Moçambique e Timor-Leste, além de possibilidades em outros escritórios da ONU pelo mundo. As candidaturas devem ser em inglês ou francês, as duas línguas de trabalho da organização.