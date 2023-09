Conferências locais e regionais de jovens culminarão em declaração global; apesar de grande dedicação à causa climática, grupo recebe apenas 0,7% do financiamento; Paloma Costa, que foi integrante do grupo de conselheiros do secretário-geral da ONU no tema diz que, mesmo sem recursos, jovens enfrentam violência e desafios para "manter as florestas de pé".