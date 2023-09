Com vários líderes mundiais de alto nível optando por não participar na sessão anual de abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, o secretário-geral, António Guterres, disse que se preocupa menos com quem vem a Nova Iorque e mais com o que será feito, especialmente para resgatar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que estão atrasados.