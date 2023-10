O fluxo repentino para a Armênia gera preocupações com tratamento de doenças crônicas, infecciosas e impactos de saúde mental; Organização Mundial da Saúde apoia esforços de expansão da capacidade do sistema de saúde armênio; após dura jornada, idosos e crianças sofrem com desnutrição, febre e pneumonia.