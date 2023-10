Trabalhadores humanitários permanecem prontos para entregar assistência a Gaza, após acordo intermediado pelos Estados Unidos, para permitir entrada de 20 comboios de ajuda pela fronteira com Egito; cerca de 3 mil toneladas de suprimentos aguardam desde sábado do lado egípcio da passagem; chefe da ONU é esperado no Cairo para continuar os esforços diplomáticos.