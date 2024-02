Estudo da agência ambiental da ONU, lançado no terceiro dia da Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, aponta que gestão pode custar mais de US$ 600 bilhões por ano; levantamento aponta necessidade de dissociar geração de resíduos do crescimento econômico; falta de ação na gestão global de resíduos custa caro à saúde humana, à economia e ao ambiente. *