Intensificação dos bombardeios israelenses força deslocamento de milhares no sul da Faixa de Gaza; Agência da ONU de Assistência Refugiados Palestinos, Unrwa, relata aumento para 189 no número de funcionários mortos; violência exacerbou insegurança alimentar e escassez de ajuda humanitária; ONU precisa de US$ 2,8 bilhões para resposta humanitária na Palestina.