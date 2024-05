Relatório revela que o país teve mais de um terço dos casos de deslocamentos por desastres na região, com 745 mil pessoas afetadas em 2023; dados sobre deslocamentos por conflitos no Brasil estão disponíveis apenas desde 2021, limitando análises mais profundas; globalmente, 75,9 milhões de pessoas estavam vivendo em situação de deslocamento interno no final de 2023.