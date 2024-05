Risco iminente de ataques em larga escala a Rafah mereceu atenção do secretário-geral da ONU na Cúpula da Liga Árabe; PMA alerta para agravamento da fome no enquanto equipes humanitárias pedem acesso seguro para reabastecimento; África do Sul busca restrições à ação militar israelense, alegando riscos humanitários irreparáveis em Gaza.