Atendendo demanda da África do Sul, órgão da ONU estabelece, por 13 votos a 2, novas medidas provisórias a serem cumpridas por Israel; dentre elas estão fim dos ataques à cidade no sul do enclave, reabertura de passagem para ajuda, acesso para investigações de genocídio e relatório de cumprimento das ordens da Corte.