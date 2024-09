OMS aponta risco global e urgência na atuação para reduzir óbitos; agência alerta que embora a vacinação seja essencial, uso de água potável segura, saneamento e higiene ainda são as únicas soluções sustentáveis ??e de longo prazo para acabar com os surtos; Moçambique é o único país lusófono na lista de nações com notificações.