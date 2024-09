Secretário-geral da ONU destaca que o aumento do nível do mar, acelerado pelas emissões de gases do efeito estufa, pode causar o deslocamento de milhões, devastar economias e ameaçar a sobrevivência de países insulares e regiões costeiras; ele pede compromisso dos países do G20 e reforça que COPs devem trazer resultados em investimento e iniciativas nacionais.