Relatos indicam que incidente em instalação do Escritório da ONU de Serviços para Projetos envolveu munição detonada dentro do edifício; ainda não se sabe se disparo foi por via aérea, artilharia ou foguete; outras cinco pessoas ficaram feridas; prédio atingido havia sido classificado como área livre de conflito.

