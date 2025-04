Pelo menos 16 mil pessoas perderam suas casas desde o mês passado, no território Kalemie, na província de Tanganyika, com as enchentes; violência em Kivu do Sul forçou 7 mil pessoas a fugir de suas casas desde início de março; comandante brasileiro das forças da ONU falou ao Conselho de Segurança sobre a situação.

