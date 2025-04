Chefe da pasta de Igualdade Racial no Brasil defendeu medidas sobre efeitos do racismo na democracia, na economia e na dignidade humana; abertura da 4ª Sessão do Fórum Permanente de Afrodescendentes abordou impacto da inteligência artificial na reprodução de desigualdades.

Clique aqui para ler a notícia completa