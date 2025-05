Em atualização do relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas, especialistas do Departamento Econômico e Social das Nações Unidas, Desa, espera crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto Global, uma redução de 0,4 ponto percecentual se considerado cenário de janeiro.

