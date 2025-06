Derretimento do gelo em ritmo recorde afeta manutenção de recursos hídricos, especialmente em áreas de montanha, que abastecem 2 bilhões de pessoas; conferência de alto-nível no Tajiquistão propôs aumento de ambições de mitigação dos países rumo à COP30, que será em novembro, no Brasil.

