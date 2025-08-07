Agência da ONU apoia reforço dos sistemas de alerta precoce por calor

Atividades da Organização Meteorológica Mundial estão alinhadas com iniciativa Alertas Antecipados para Todos; meta é assegurar que populações em risco recebam avisos em tempo útil.
Clique aqui para ler a notícia completa
Atividades da Organização Meteorológica Mundial estão alinhadas com iniciativa Alertas Antecipados para Todos; meta é assegurar que populações em risco recebam avisos em tempo útil.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.