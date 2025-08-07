Assine UOL
Notícias

Agência da ONU apoia reforço dos sistemas de alerta precoce por calor

Atividades da Organização Meteorológica Mundial estão alinhadas com iniciativa Alertas Antecipados para Todos; meta é assegurar que populações em risco recebam avisos em tempo útil.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.