Estudo aconselha mais diversificação para países dependentes de commodities

Menos de 8% de economias do grupo de 103 nações são desenvolvidos; apoio à diversificação do Porto de Suape coloca Brasil como referência na cooperação técnica com o Sistema das Nações Unidas.
Clique aqui para ler a notícia completa
Menos de 8% de economias do grupo de 103 nações são desenvolvidos; apoio à diversificação do Porto de Suape coloca Brasil como referência na cooperação técnica com o Sistema das Nações Unidas.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.