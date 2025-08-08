Assine UOL
ONU Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornam à casa

Meninas e mulheres voltando do Irã e do Paquistão enfrentam maior risco de pobreza, casamento precoce e outras ameaças em sua terra natal, governada pelo movimento Talibã.

