Assine UOL
Notícias

Tomada de Gaza deve ser interrompida imediatamente, diz chefe de Direitos Humanos

Volker Turk emitiu comunicado sobre anúncio de planos pelo Governo de Israel de tomada militar da Faixa de Gaza; para alto comissário da ONU, medida contraria decisão da Corte Internacional de Justiça, CIJ.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.