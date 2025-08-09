Prefeitos pela Paz, em Nagasaki, lembram 80º aniversário do ataque a bomba atômica

Evento, que começou em 7 de agosto, será encerrado neste domingo; secretário-geral enviou mensagem de vídeo pedindo aos líderes internacionais que lutem por um mundo sem armas nucleares.
Clique aqui para ler a notícia completa
Evento, que começou em 7 de agosto, será encerrado neste domingo; secretário-geral enviou mensagem de vídeo pedindo aos líderes internacionais que lutem por um mundo sem armas nucleares.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.