Estudo envolvendo Brasil mostra relação entre castigos corporais na infância e comportamento agressivo
OMS destaca que vítimas deste tipo de violência tendem a praticar agressões contra parceiros íntimos; cerca de 1,6 bilhão de crianças sofrem punições violentas por parte de cuidadores em casa; desse número, 1,2 bilhão sofrem castigos corporais.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.