ONU Mulheres pede urgência para atender necessidades das afegãs

Mais de 75% das mulheres do país asiático não estudam, não trabalham nem recebem alguma capacitação; mulheres estão vivendo vidas mais curtas e menos saudáveis.
Clique aqui para ler a notícia completa
Mais de 75% das mulheres do país asiático não estudam, não trabalham nem recebem alguma capacitação; mulheres estão vivendo vidas mais curtas e menos saudáveis.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.