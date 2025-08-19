Ataques a funcionários humanitários revelam apatia e falta de ação internacionais

No ano passado, foram mortos 383 trabalhadores em serviço, em 20 países; outros 308 funcionários ficaram feridos na violência; 125 humanitários foram sequestrados e 45 detidos.
Clique aqui para ler a notícia completa
No ano passado, foram mortos 383 trabalhadores em serviço, em 20 países; outros 308 funcionários ficaram feridos na violência; 125 humanitários foram sequestrados e 45 detidos.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.