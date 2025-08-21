Agência da ONU preocupada com aumento de casos de sarampo nas Américas

Até 8 de agosto foram 10.139 notificações e 18 mortes em 10 países; números representam aumento de 34 vezes se comparado ao mesmo período o ano passado; surtos devem-se à baixa cobertura vacinal.
Clique aqui para ler a notícia completa
Até 8 de agosto foram 10.139 notificações e 18 mortes em 10 países; números representam aumento de 34 vezes se comparado ao mesmo período o ano passado; surtos devem-se à baixa cobertura vacinal.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.