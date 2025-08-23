Assine UOL
Notícias

Unesco marca Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição

Diretora-geral da agência, Audrey Azoulay, afirma que as vítimas das atrocidades e os lutadores pela liberdade do passado inspiram a gerações futuras e construir sociedades justas.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.