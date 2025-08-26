Assine UOL
Notícias

Mundo tem 2,1 bilhões de pessoas sem água potável e 3,4 bilhões sem saneamento

Os mais afetados vivem em países de baixa renda, contextos frágeis, comunidades rurais ou integram grupos étnicos minoritários; condição agrava risco de doenças e exclusão social. 

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.