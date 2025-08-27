Sudão: crianças enfrentam fome, deslocamento e violência após 500 dias sob cerco

Pelo menos 6 mil menores, em Al Fasher, enfrentam Desnutrição Aguda Severa sem acesso a tratamento; surto de cólera enfraquece crianças e aumenta risco de outras infecções.
Pelo menos 6 mil menores, em Al Fasher, enfrentam Desnutrição Aguda Severa sem acesso a tratamento; surto de cólera enfraquece crianças e aumenta risco de outras infecções.
