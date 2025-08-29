Assine UOL
Notícias

Conselho de Segurança decide não estender missão no Líbano após 2026

Atividades devem terminar em 31 de dezembro de 2026; segue-se um ano de retirada do pessoal da operação de paz que patrulha a Linha Azul; processo concluirá a presença internacional de 47 anos.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.