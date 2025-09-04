Deslizamentos no Sudão podem ter matado mais de mil pessoas, diz ONU

Jebel Marra, região remota em Darfur, foi devastada pelo acidente causado por fortes cheias; zona acolhe deslocados do conflito na capital Al Fasher; enchentes afetaram outras cidades.
Clique aqui para ler a notícia completa
Jebel Marra, região remota em Darfur, foi devastada pelo acidente causado por fortes cheias; zona acolhe deslocados do conflito na capital Al Fasher; enchentes afetaram outras cidades.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.