Iniciativa do Banco Mundial beneficia terras indígenas e ecossistemas no Xingu

Quantia total é de US$ 8,5 milhões e deve promover mais sustentabilidade; áreas protegidas e comunidades quilombolas receberão melhorias; projeto também quer combater desmatamento e mineração ilegal.
Clique aqui para ler a notícia completa
Quantia total é de US$ 8,5 milhões e deve promover mais sustentabilidade; áreas protegidas e comunidades quilombolas receberão melhorias; projeto também quer combater desmatamento e mineração ilegal.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.