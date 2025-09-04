Assine UOL
Vice-secretária-geral da ONU alerta para crise de escassez de professores

Amina Mohammed destaca baixos financiamentos em educação em países endividados; mundo precisa de mais 44 milhões de docentes; ajuda à educação caia um quarto até 2027.

