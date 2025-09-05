Assine UOL
Dia Internacional da Caridade ressalta entrega e inspiração

Data lembra a morte de Madre Teresa de Calcutá e exalta humanitários atuando em crises pelo mundo; Prêmio Nobel da Paz trabalhou com pobres, doentes, órfãos e moribundos por mais de 45 anos.

