Dia Internacional da Caridade ressalta entrega e inspiração

Data lembra a morte de Madre Teresa de Calcutá e exalta humanitários atuando em crises pelo mundo; Prêmio Nobel da Paz trabalhou com pobres, doentes, órfãos e moribundos por mais de 45 anos.
Clique aqui para ler a notícia completa
Data lembra a morte de Madre Teresa de Calcutá e exalta humanitários atuando em crises pelo mundo; Prêmio Nobel da Paz trabalhou com pobres, doentes, órfãos e moribundos por mais de 45 anos.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.