Assine UOL
Notícias

FAO: preços globais dos alimentos ficaram estáveis em agosto

Agência da ONU prevê aumento da produção, utilização, estoques e comércio de cereais este ano; produção de milho e soja no Brasil caminha para novo recorde histórico. 

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.