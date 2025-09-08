Assine UOL
ONU diz que mundo tem pouco tempo para evitar que fome se alastre em Gaza

Até final deste mês, cidades de Deir al-Balah e Khan Younis passar à lista de palestinos nessa situação; chefe humanitário descreve morte, destruição, inanição e deslocamento de civis palestinos.

