Relatório lista crimes de guerra em larga escala no Sudão 

Paramilitares do grupo RSF acusados de cometer vários crimes contra a humanidade; especialistas destacam que civis são impedidos de ter acesso a artigos básicos como alimentos e medicamentos.
Clique aqui para ler a notícia completa
Paramilitares do grupo RSF acusados de cometer vários crimes contra a humanidade; especialistas destacam que civis são impedidos de ter acesso a artigos básicos como alimentos e medicamentos.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.