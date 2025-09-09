Assine UOL
Notícias

Agência da ONU cria solução para retomar correios aos Estados Unidos

União Postal Universal implementa iniciativa após medidas sobre tarifas impostas pelo país, que causou queda de 80% no tráfego de entregas; 88 operadores postais informam que suspenderiam envios.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.