ONU condena ataque de Israel a prédio abrigando delegação do Hamas no Catar

Secretário-disse que país árabe tem tido "papel muito positivo" para ajudar a alcançar cessar-fogo em Gaza e libertar todos os reféns levados em 7 de outubro de 2023 durante ataques do Hamas a Israel.
Clique aqui para ler a notícia completa
Secretário-disse que país árabe tem tido "papel muito positivo" para ajudar a alcançar cessar-fogo em Gaza e libertar todos os reféns levados em 7 de outubro de 2023 durante ataques do Hamas a Israel.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.