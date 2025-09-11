Comunidades no Afeganistão "lutam pela sobrevivência básica" após terremoto

Tremor de magnitude 6 devastou aldeias no leste do Afeganistão; bloqueio de estradas isolou aldeias dificultando chegada de ajuda humanitária; ação internacional permanece urgente e necessária.
Clique aqui para ler a notícia completa
Tremor de magnitude 6 devastou aldeias no leste do Afeganistão; bloqueio de estradas isolou aldeias dificultando chegada de ajuda humanitária; ação internacional permanece urgente e necessária.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.