Assembleia Geral endossa Declaração de Nova Iorque sobre solução de dois Estados entre Israel e Palestina
Documento que marcou o final de uma conferência internacional realizada em julho na sede da ONU teve 142 votos favoráveis, 10 contra e 12 abstenções; roteiro inclui cessar-fogo imediato em Gaza, libertação de todos os reféns e criação de um Estado Palestino viável e soberano.
