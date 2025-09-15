Agência da ONU alerta para riscos de proliferação nuclear

Em reunião com Conselho Diretor, chefe da Aiea citou maior cooperação com governos iraniano e sírio e disse que mundo não pode permitir multiplicação de países com arsenal atômico.
Clique aqui para ler a notícia completa
Em reunião com Conselho Diretor, chefe da Aiea citou maior cooperação com governos iraniano e sírio e disse que mundo não pode permitir multiplicação de países com arsenal atômico.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.