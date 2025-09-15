Assine UOL
ONU incentiva ampla participação popular no Dia Internacional da Democracia

Mensagem do secretário-geral realça que processo é movido pela vontade do povo; neste ano, data assinala duas décadas da criação do Fundo das Nações Unidas para a Democracia.

