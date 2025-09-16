Assine UOL
Fome, violência e detenções de humanitários agravam situação no Iêmen, alerta ONU

Enviado especial pede cessar-fogo nacional e retoma do processo político; coordenador humanitário revela que 70% das famílias já não têm alimentos suficientes para sobreviver.

