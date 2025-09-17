Dia Mundial da Segurança do Paciente foca em recém-nascidos e crianças

Barreiras socioeconômicas afetam cuidados recebidos nesta faixa etária especialmente até nove anos de idade; objetivo é evitar danos ao longo da infância e gerar benefícios para o resto da vida.
Clique aqui para ler a notícia completa
Barreiras socioeconômicas afetam cuidados recebidos nesta faixa etária especialmente até nove anos de idade; objetivo é evitar danos ao longo da infância e gerar benefícios para o resto da vida.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.