Assine UOL
Notícias

Entre enchentes e secas, ciclo da água está mais errático e extremo

Em 2024, somente um terço das bacias hidrográficas apresentou condições normais; Organização Meteorológica Mundial registra terceiro ano consecutivo de perdas de geleiras em todas as regiões.

Clique aqui para ler a notícia completa

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.