Setor de tecnologia da ONU preparado para debate de líderes internacionais na próxima semana

Bernardo Mariano falou que pelo menos 40 mil pessoas se conectarão no Wi-Fi da sede da ONU em Nova Iorque durante Semana de Alto Nível; área também é responsável por transmissão de discursos de líderes sem falhas ou interrupções; equipes se preparam com meses de antecedência para repelir ataques cibernéticos.

Clique aqui para ler a notícia completa