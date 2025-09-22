Não há nada que possa substituir as Nações Unidas, diz presidente de Portugal

Em entrevista à ONU News, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que mundo precisa de mais diálogo e tolerância; sobre ação climática, líder português diz que é preciso pressionar atores que mais poluem e conta que quer ser lembrado como o mesmo "Marcelo" que assumiu o poder há 10 anos; ex-professor, promete voltar a ensinar em 2026, mas desta vez em escolas secundárias.

Clique aqui para ler a notícia completa