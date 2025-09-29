Conselho de Segurança bloqueia resolução sobre alívio de sanções ao Irã

Proposta apresentada por China e Rússia recebeu nove votos contrários; sanções suspensas, devido ao acordo sobre programa nuclear iraniano, foram reiniciadas no sábado.
Clique aqui para ler a notícia completa
Proposta apresentada por China e Rússia recebeu nove votos contrários; sanções suspensas, devido ao acordo sobre programa nuclear iraniano, foram reiniciadas no sábado.
Clique aqui para ler a notícia completa
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.