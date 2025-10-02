Eleição de uma mulher para liderar a ONU favorece credibilidade, diz presidente da Assembleia Geral
Annalena Baerbock declarou que Semana de Alto Nível revelou que ONU continua relevante como "lar da diplomacia e do diálogo"; ela abordou o processo de seleção do próximo secretário-geral, em 2026, e ressaltou apelos por liderança feminina após 80 anos com homens no cargo.
